إصابة عنصر شديد الخطورة وضبط آخر بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

تمكنت جهود البحث الجنائي، من تحديد مكان اختباء «عنصر جنائى شديد الخطورة الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج»، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية «سلاح ومخدرات»، وجرى إلقاء القبض عليه، بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات أسفرت عن إصابته في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

تبادل إطلاق النيران مع القوات وضبط المذكور

وعقب تقنين الإجراءات، أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات، عن إصابة العنصر المذكور بطلق ناري بالبطن، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما ضُبط بصحبته، «أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية».

مضبوطات مع العنصرين

وعُثر بحوزتهما على «بندقية آلية- بندقية خرطوش- كمية من الطلقات لذات العيار- 2 خزينة آلية- كمية من المواد المخدرة "هيروين، شابو"- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول».

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.