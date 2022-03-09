«إحلال السيارات»: نيسان سنترا متوفرة بسعر 292 ألف جنيه

سجلت السيارة نيسان سنترا موديل 2022 رقم صفر في السيارات مبادرة إحلال السيارات بالنسبة لفئة التاكسي حيث لم يتقدم فى طلبها أحد حتى الآن وإحلالها بسيارة أخرى، وفي نفس الوقت سجلت في إحلال السيارات الملاكي المركز الرابع بمبادرة إحلال السيارات، حيث تقدم إليها الكثير من المواطنين في إحلالها بسيارة ملاكي، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، حيث يتقدم أغلب أصحاب السيارات التاكسي في المبادرة للحصول على السيارات بي واي دي والسيارات لادا وهيونداي.

واكد الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات أن السيارة نيسان سنترا موديل 2022 تشترك فى المبادرة بفئتين الاولي 252 ألف جنية وسعر الفئة الثانية 269 ألف جنية فى حالة الدفع الكاش

وتستعرض الوطن أسعار السيارة نيسان سنترا فى السوق ومواصفاتها التى اعلن عنها الوكيل و تنتمي نيسان سنترا لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 292.500 جنيه

الفئة الثانية بسعر 310.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 322.400 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 326.400 جنيه.

مواصفات سيارة نيسان سنترا 2022

- تتوفر نيسان سنترا بقوة 118 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 10.9 ثانية.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4615 ملم الطول، 1760 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات، 165 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 510 لترات.