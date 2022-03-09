قائمة أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022.. يبدأ 15 مارس

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022، بالتزامن مع قرب افتتاحه، موضحة أنه سيجري ضخ العديد من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بشهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة للمواطنين، مقارنة بأسعار السلع الموجود في الأسواق، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، مؤكدة أن المعرض سيجري افتتاحه يوم 15 مارس 2022 في المحافظات، ويستمر حتى يوم 17 من نفس الشهر في المحافظات، وينطلق المعرض الرئيسي يوم 24 من نفس الشهر، في أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022

تشمل قائمة أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022، السكر والزيت والأرز والدقيق واللحوم بأنواعها المختلفة والدواجن والأسماك والسمان والحمام، بالإضافة إلى الياميش بأنواعه مثل قمر الدين وجوز الهند والفول السوداني.

تعرف على أسعار المواد الغذائية في معرض أهلا رمضان 2022

- عين جمل قلب 250 جراما 50 جنيهاً.

- لوز قلب أمريكي 250 جراما 45 جنيهاً.

- بندق قلب تركي 250 جراما 40 جنيهاً.

- فول سوداني مقشر 500 جرام 21 جنيهاً.

- فستق حصى 250 جراما 65 جنيهاً.

- زبيب إيراني 500 جرام 45 جنيهاً.

- زبيب مصر الإسراء 500 جرام 32.5 جنيه.

- زبيب إسبيرو 500 جرام 30 جنيهاً.

- تمر هندي السلام 300 جرام 25 جنيهاً.

- جوز هند نصف دسم 500 جرام 30 جنيهاً.

- قمر الدين خلود 30 جنيهاً.

- قمر الدين صباح الشام 32 جنيهاً.

- قمر الدين فريش 28 جنيهاً.

- قمر الدين مصري نوران 12 جنيهاً.

- سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيها.

- سعر كيس السكر وزن 1 كيلوجرام 10 جنيهات ونصف.

- سعر كيس الأرز وزن 1 كيلوجرام 8 جنيهات.

- سعر زجاجة الزيت وزن 800 ملي 21 جنيها.

- سعر كيس الدقيق وزن 1 كيلوجرام 9 جنيهات.

- سعر زجاجة الزيت وزن 900 ملي 23.5 جنيه.

- طبق لحمة مفرومة وزن 400 جرام 30 جنيها.

- طبق سجق وزن 400 جرام 32 جنيها.

- جوز حمام 50 جنيها.

- جوز سمان 29 جنيها.

- كيلو اللحم الهندي 56 جنيها.

- كيلو اللحم البرازيلي 85 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

- طبق برجر وزن 400 جرام 30 جنيها.