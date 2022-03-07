معارض «أهلاً رمضان» بتخفيضات 25% في جميع مدن مطروح

أعلنت محافظة مطروح استعداداها لاستقبال شهر رمضان في مختلف القطاعات، خاصةً قطاع التموين، من خلال توفير جميع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 25%، وعقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، والمحاسب حسن الشيباني، مدير مديرية التموين، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، والعميد أكرم توفيق، مدير إدارة مرافق مطروح، وممثل الغرفة التجارية ومديري المديريات والإدارات المعنية.

معارض «أهلاً رمضان» في مطروح

وبحث محافظ مطروح مع القيادات التنفيذية جميع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع إقامة معارض «أهلاً رمضان»، وفتح مزيد من المعارض والمنافذ بجميع أنحاء المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

إقامة معرض سلع بكل مدينة في مطروح

وحول استقبال شهر رمضان الكريم، أصدر محافظ مطروح توجيهاته للقيادات التنفيذية بالاستعداد الجيد، مع دراسة إقامة مزيد من المعارض بمدينة مرسى مطروح، وإقامة معرض في كل مدينة، حيث يجري دراسة إنشاء معرض أمام الديوان العام، ومعارض أخرى في منطقة «علم الروم»، وفي المنطقة الطبية، بالإضافة إلى المعرض اللوجيستي بمنطقتي «سوق ليبيا، وعلم الروم»، وسرعة الانتهاء من التجهيزات والفرش، مع زيادة المعروض من السلع، وخفض الأسعار بالمعارض من 20 وحتى 25%، مع المتابعة المستمرة.

كما وجه محافظ مطروح بتنظيم القوافل الغذائية المتنقلة، بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، خلال شهر رمضان الكريم، إلى جميع المناطق والتجمعات، والإعلان عن جدول المناطق بالأيام، لتعريف المواطنين بها، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

مراقبة أسواق مطروح استعداداً لرمضان

ونبه محافظ مطروح على تنظيم مزيد من لجان المتابعة والرقابة عل الأسواق، لضبط الأسعار، والتنسيق بين مديريتي التموين والزراعة، لاستغلال منفذ مديرية الزراعة في عرض المزيد من المنتجات وكذلك اللحوم، والتنسيق مع الغرفة التجارية لزيادة الكميات المعروضة من السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لمنع التلاعب في الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار، مع أهمية توعية المواطنين بتوافر كافة المواد الغذائية، وترشيد الشراء وفقاً للاستهلاك الفعلي، وتحقيق الصالح العام، ومكاسب للتجار دون مغالاة، تيسيراً على المواطنين، وتلبية جميع احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.