هبوط سعر الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال.. عيار 21 يسجل 878 جنيها

على مدار الأيام القليلة الماضية، ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تشهد أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة وملحوظة، الأمر الذي جعل المستثمرين يلجأون إلى شراء الذهب خوفا من تداعيات تلك الحرب، ولكن منذ قليل، شهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1115 جنيها، عاود الانخفاض مرة أخرى ليصل إلى 999 جنيها، ما جعل المهتمين بالذهب يبحثون عن سبب هبوط سعر الذهب.

وتقدم «الوطن» من خلال هذا التقرير تفاصيل هبوط سعر الذهب خلال الساعات القليلة الماضية، في محلات الذهب والصاغة، وجاءت كالتالي:

تفاصيل هبوط سعر الذهب

انخفضت أسعار الذهب في الساعات القليلة الماضية، مقارنة بأسعار أمس، بمقدار 15 جنيها تقريبا لسعر الجرام الواحد من الأعيرة المختلفة، وجاءت الأسعار بعد هبوط سعر الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، ليصل إلى سعر يتراوح بين 999 جنيها و1003 جنيهات، بعد أن وصل سعره أمس إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 لقيمة تتراوح بين 874 جنيها و878 جنيها، بعد أن وصل سعره أمس إلى 887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة تتراوح بين 749 جنيها و753 جنيها، بعد أن وصل سعره أمس إلى 760 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب ليصل إلى قيمة تتراوح بين 6992 جنيها و7024 جنيها.

هبوط سعر الذهب في أسواق المال

وشهدت أسعار الذهب في أسواق المال هبوطا جديدا أيضا، ليسجل سعر جرام الذهب قيمة تصل إلى 64.38 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 56.33 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 48.28 دولار.