هل يستمر سعر الذهب في الارتفاع بالأشهر المقبلة؟.. بنك عالمي يجيب

ارتفعت أسعار الذهب مرة أخرى لتتداول فوق 2000 دولار على مدار اليوم، إذ يتوقع المحللون استمرار ذلك التصاعد، في ظل الاضطرابات الحالية بأسواق الأسهم العالمية.

استمرار ارتفاع أسعار الذهب

وصل، اليوم، الذهب إلى ذروته بأن سجل أكثر من 2020 دولار للأونصة بعد التهديد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وهز الأسواق، إذ تسبب ذلك في كسر الذهب حاجز 2000 دولار للأوقية، للمرة الأولى منذ أغسطس 2020.

ورفع المحللون في بنك «جولدمان ساكس» توقعاتهم لأسعار الذهب وسط التقلبات العالمية، إذ رجحوا أنه سيصل إلى 2300 دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة، ارتفاعًا من 1950 دولارًا سابقًا.

«جولدمان ساكس» يتنبأ بتحطيم الذهب حاجز 2500 دولار

ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2067 دولارًا للأونصة في أغسطس 2020، لكن بنك «جولدمان ساكس» يتنبأ الآن بأن المعدن الأصفر سيحطم حاجز 2500 دولار في الأشهر الـ6 المقبلة.

كما قال محللون في «كوميرز بنك» إن التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للذهب استمرت أيضًا في الارتفاع، وأنه لا يزال الطلب على المعدن الأصفر كبيرًا كملاذ آمن، كما يتضح من التدفقات المرتفعة باستمرار.

وبحسب «بلومبرج»، بلغ إجمالي التدفقات الواردة، أمس، أكثر من 14 طنًا؛ وبلغت التدفقات الوافدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا حتى الآن نحو 55 طناً.

ويتم تداول الفضة عند أعلى مستوى في 8 أشهر فوق 26 دولارًا للأوقية، لكن المؤشرات تؤكد أن المستثمرين لا ينظرون إليها بوضوح على أنها ملاذ آمن مثل الذهب، بحسب المذكرة البحثية للبنك، بينما لم تحقق الفضة أي مكاسب مقابل الذهب في الأيام الأخيرة، لكنها في معظمها تواكبها فقط.

وتابع «كوميرز بنك»: «على عكس صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفضية أيضًا بعض التدفقات الخارجة الكبيرة في الآونة الأخيرة، من الواضح أن الفضة لا يُنظر إليها على أنها استثمار بديل آمن».