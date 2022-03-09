موقع عالمي: اتجاه بمصر للتخلي عن «الشبكة الذهب» بعد ارتفاع سعر الجرام

يتعين على المصريين الذين يتزوجون التخلي عن الهدايا الذهبية «الشبكة» جانبًا بسبب ارتفاع الأسعار، بحسب ما نقل موقع «المونيتور»، مشيرًا إلى أن عدم شراء هدايا خطوبة الذهب أصبح اتجاهًا جديدًا في مصر يغذيه ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والدولية.

وارتفع سعر المجوهرات الذهبية إلى مستوى جعلها بعيدة عن متناول فئة من المواطنين، وخاصة جيل الشباب ويتسبب ارتفاع أسعار الذهب في حدوث تغيير اجتماعي وتقلب التقاليد في بلد كان شراء الذهب فيه تقليد وجزءًا لا غنى عنه عند الزواج.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الذهب غيّر بالفعل عادات معظم الناس، خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة والهدايا الذهبية للزواج، وأدرك البعض الآن أنّه بإمكانهم الاستغناء عن العادات التي لا علاقة لها بأساسيات الحياة.

كم أنفق المصريون على الذهب في 9 أشهر؟

وبحسب تقديرات شعبة الذهب، اشترى المصريون من 40-50 طنًا من الذهب في عام 2021، وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أنفق المصريون نحو 1.3 مليار دولار على شراء الذهب.

ونقل الموقع، عن شعبة الذهب، قولها إن مبيعات الذهب تراجعت بشكل ملحوظ في شهري يناير وفبراير بسبب ارتفاع الأسعار، وأصبح الركود أكثر حدة مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، والمبيعات توقفت تقريبًا في بعض المحلات.

المعدن الثمين عملة الملاذ الأخير

ويعد الذهب عنصر أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وبالنسبة لملايين الأشخاص، يعتبر المعدن الثمين عملة الملاذ الأخير، وهي عملة تساعدهم على حماية مدخراتهم من التضخم والتقلبات.

ويتوقع استمرار المشاكل السياسية والاقتصادية حول العالم في التأثير على سعر الذهب لفترة طويلة قادمة، حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة أسعار الذهب، حيث سجل عيار 24 اليوم 1007 جنيهات، بينما تجاوزت الأوقية يوم أمس الأول 2000 دولار