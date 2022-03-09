اللواء هشام الحلبي: أسر الشهداء ضربوا المثل في التضحية والفداء

قال اللواء الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرئيس السيسي، يولي أهالي الشهداء اهتماما كبيرا، ويعقد لقاءات أسرية معهم في الأعياد والمناسبات الرسمية، تأكيدا على اعتزاز الدولة بأسر الشهداء، لافتا إلى أن يوم 9 مارس، هو يوم لتكريم الأسر، لكن الشهداء مكانتهم عند الله عظيمة.

الحلبي: أسر الشهداء قدموا باقي أولادهم للكليات العسكرية

وأوضح «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أسر الشهداء ضربوا أمثلة يحتذى بها في التضحية والفداء: «وجدنا أن الأسرة التي فقدت أحد أبنائها تقدم الابن الذي يليه للالتحاق بالكلية الحربية واستكمال مسيرة أخيه الشهيد، وكذلك أبناء الشهداء أصبحت طموحاتهم الاقتداء بآبائهم والسير على خطاهم والالتحاق بالجيش والاستشهاد من أجل الدفاع عن أمن وسلامة الوطن».

الحلبي: حالة جماعية من التضحية والعطاء للأسر المصرية

وأشار «الحلبي» إلى أن هناك حالة جماعية من أسر الشهداء في التضحية والعطاء من أجل الوطن، مؤكدا أن تلك الحالة من التكاتف والتعاون من أجل الوطن هي أحد أسباب إنقاذ مصر من الإرهاب، ومكنت الدولة من استكمال مشروعات التنمية في مختلف الاتجاهات، وأصبح سر نجاح الدولة المصرية هو تضحيات الأسرة المصرية.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أنه على مر التاريخ لم يتمكن أحد من نشر الفرقة أو التقسيم بين الدولة المصرية وشعبها، خاصة وأن الشعب المصري يقبل التضحيات من أجل الوطن بكل ترحيب، لافتا إلى أن الشهداء من أجل مصر كثيرون ما بين جيش وشرطة ومدنيين وأطقم طبية، وجميعهم ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وتنميتها وأمن وسلام شعبها.