السيسي: أهل الشر لن ينتصروا مهما كانت بشاعتهم.. الخير سينجح في النهاية

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن معركة مصر ضد الإرهاب الغاشم، والتي بدأت في أعوام 2013 و2014، حتى أشهر قليلة مضت، قائلا: «المصريين كانوا بيسألوا نفسهم، يا ترى الموضوع هيفضل كده ولا إيه، الكابوس ده هياخدنا وياخد ولادنا ولا إيه؟».

الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة: «كنت واثق في الله سبحانه وتعالى، إن الشر لا يمكن أبدا ينتصر على أهل الخير، مهما كان بشاعة وقسوة وغباء وجهل تصرف أهل الشر لا يمكن أبدا هتنجح، في النهاية الخير هينجح».