هبوط أسعار النفط والخسائر تجاوزت 12%.. وبرنت يسجل 112.20 دولارا للبرميل

شهدت الأسواق العالمية هبوط أسعار النفط بشكل مفاجئ، إذ تراجعت الأسعار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، بنسبة زادت عن 12%، بعد موجة من الارتفاعات خلال شهر مارس، مسجلة أعلى مستوياتها في 13 عامًا.

خام برنت يتراجع 12.33%

انخفضت أسعار خام برنت في وقت كتابة التقرير، بنسبة 12.33% مسجلة 112.20 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 12.35% ليسجل 108.42 دولار للبرميل.

جني أرباح وراء تراجع أسعار النفط

ليس هناك أي أسباب واضحة وراء هبوط أسعار النفط الحالية، إلا أن المحللين في سوق النفط، يرجحون أن هذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار، ربما هو بجني المتداولين أرباحًا بعد الإعلان الذي طال التكهنات، بشأن حظر النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

تسجيل أعلى مستوى منذ 2008

ارتفعت أسعار النفط خلال شهر مارس، مسجلة قفزات قوية ومستويات تاريخية لم تشهدها منذ عام الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15% مع الغزو الروسي لأوكرانيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

الحرب الروسية في أوكرانيا

وأدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة، حيث فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على روسيا.

الاتحاد الأوروبي يوقف واردات النفط الروسية

وأعلنت المملكة المتحدة عن قيودها الخاصة على شراء واردات النفط الروسية، قائلة إنها ستوقف واردات البلاد تدريجياً بحلول نهاية العام، كما كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة لوقف واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وتشير توقعات إلى أنه سيتم إيقاف من مليون إلى 2 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط الروسي، مع فرض عقوبات على روسيا.

وكان بنك جولدمان ساكس، قد أشار في توقعات سابقة إلى إيقاف نحو 1.6 مليون برميل في اليوم لصادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الفعلية على روسيا.