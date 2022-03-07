أسعار النفط ترتفع 60% وخام برنت يسجل 126.29 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير جداً خلال بدء تعاملات اليوم بشكل قياسي، إذ وصلت إلى أعلى معدل لها منذ يوليو 2008 وتخطى سعر خام برنت الـ126 دولاراً للبرميل الواحد، إذ يعد أعلى سعر للبترول منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في رفع السعر إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ عدة أعوام، وارتفع السعر 26 دولارًا خلال بداية الشهر الحالي وحتى اليوم.

وقفزت أسعار النفط لخام غرب تكساس الأمريكي بقيمة 8.22 دولار للبرميل ليسجل سعر البرميل 123.99 دولار للبرميل بارتفاع بنسية 7.18%، خلال بداية تعاملات اليوم، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بنسبة 6.57% بقيمة 7.76 دولار للبرميل الواحد ليسجل 126.29 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية ترتفع وسط تخاوف نقص الإمدادات

وارتفعت الأسعار العالمية وسط التداعيات والمخاوف من توقف إمدادات النفط الروسي، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتوقع بنك «أوف أمريكا» أنه إذا تمّ قطع معظم صادرات النفط الروسية، فقد يكون هناك نقص 5 ملايين برميل أو أكبر، وهذا يعني أن أسعار النفط قد تتضاعف لتصل إلى 200 دولار للبرميل.

خام برنت يتضاعف بأكثر من 60%

وأضاف أنَّ سعر خام برنت بأكثر من 60% منذ بداية عام 2022، إلى جانب السلع الأخرى، ما أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والركود التضخمي، وتجاوزت أسعار الوقود سجلات عام 2008، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال ليسجل ارتفاعًا يتخطى الـ66 دولار للمليون وحدة حرارية.

وحذر بنك «جي بي مورجان» من أن النفط قد يتضاعف إلى 185 دولارًا للبرميل هذا العام، إذ تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون فرض حظر على استيراد النفط الروسي وتأجيل عودة محتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.