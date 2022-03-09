مثقفون ينعون يسري الجندي: كاتب وطني عروبي كبير.. أحد فرسان المسرح

خيمت حالة من الحزن والأسى بالوسط الثقافي، بعد رحيل الكاتب والسيناريست الكبير يسرى الجندي، الذى غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد أن صاحب مسيرة طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال المهمة للسينما والتليفزيون والمسرح، ونعي العديد من المبدعين الكاتب الراحل.

قال الشاعر جمال بخيت، على حسابه الشخصي عبر «فيسبوك»: يعيش المبدعون الكبار بيننا في غربة غير مُبررة، وحين يرحلون نتذكر أنهم (كانوا) مبدعين و(كانوا) كبارًا، رحم الله يسري الجندي.

سمير الفيل: يسري الجندي صاحب عطاء متفرد

قال الكاتب سمير الفيل: «ورحل يسري الجندي، صاحب مسيرة طويلة في الكتابة للمسرح، وعطاء متفرد طيلة أربعين عاما أو يزيد، رفيق رحلة كتابة مع أبناء جيله: محمد أبو العلا السلاموني، بشير الديك، طاهر السقا، أنيس البياع، وغيرهم من كتاب كبار».

وتحدث الدكتور شريف صالح عن كواليس إعداده رسالة الدكتوراه الخاصة به في أكاديمية الفنون عن مسرح يسري الجندي، وقال عن اللقاءات الأولى: قعدنا ساعتين في مكتبته العامرة جدا، ولاحظتْ ولعه بالتاريخ «في أمة معطوبة الذاكرة»، بعدها تواصلنا بالتليفون، وللأسف توفيت الدكتورة نهاد صليحة قبل المناقشة، وحالت ظروفه الصحية دون الحضور.

رحيل يسري الجندي عن عمر ناهز 80 عاما

وتابع: واليوم انتهت رحلته معنا عن ثمانين عاما، رحل من كتب مسرحيا السيرة الهلالية وعنترة والاسكافي ملكا، وكتب العديد من المسلسلات ربما أقربها لقلبي، مسلسل نهاية العالم ليست غدا، وعلي الزيبق، رحل كاتب وطني وعروبي كبير، واحد فرسان المسرح العربي منذ الستينيات، لروحه الرحمة والسلام.

يشار إلى أن يسري الجندي مولود في محافظة دمياط عام 1942، اهتم في أعماله بالتراث الشعبي، وشغل العديد من المناصب بوزارة الثقافة، منذ السبعينيات، منها مديرا لمسرح السامر بالقاهرة عام 1974، ثم مديرا للفرقة المركزية للثقافة الجماهيرية عام 1976، ومستشارا لرئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية حتى أحيل للتقاعد 2002.