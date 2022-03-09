والدة شهيد كرمها الرئيس: «الدولة حاطة كل طلباتنا في عينيها»

أشادت السيدة سناء محمد، والدة الشهيد عريف أحمد محمد، بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكّرم فيها أسر الشهداء، معربة عن سعادتها البالغة بتكريمها من قبل الرئيس السيسي اليوم، بمناسبة يوم الشهيد، مؤكدة: «الدولة حطانا في عنيها في كل طلباتنا، وكل مؤسسة حطانا في عنيها، والدولة حطانا في مكانة عالية».

كل الشكر والتقدير لكل أبناء الجيش المصري وقياداته

ووجهت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على قناة «extra news»، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة: «بشكر الرئيس، السيسي فاكرنا وفاكر أبنائنا الشهداء، الشهداء دول فخر البلد، وأنهم أدوا واجبهم بكل أمانة، وأنا بشكر شهدائنا»، موجه التحية والتقدير لكل أبناء الجيش المصري وقياداته.

الشهيد يرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة دم من جسده

في سياق متصل، ذكر اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الشهيد يرى مقعده من الجنة مع سقوط أول قطرة دم من جسده، كما أن احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي حضرها الرئيس لتكريم أسر الشهداء جيدة للغاية، فالشهداء كرمهم الله ورسوله الكريم، موضحًا: «إحنا نحتمي بالشهداء، الشهيد ده هو اللي بيحمي وطنه وبلده في الدار الدنيا والآخرة».

مصر أمة شهداء.. دي رسالة لمن يحاول تهديد أمننا وترابنا

وأوضح «سالم»، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج ذاته، أن مصر أمة شهداء، ويتسابق فيها الجميع من أجل الشهادة في الدفاع عن الوطن، ولا نرضى إلا بالنصر والحرية ولا بدائل عن ذلك، وهذه رسالة لكل أعداء الوطن في الداخل والخارج، ورسالة لكل من يحاول تهديد أمتنا وترابنا، مشددًا: «الشهيد يدافع عن وطنه بنفسه وجسمه في حياته ويقدم رسالة ردع إلى أعدائه أننا أمة شهداء».