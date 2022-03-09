بدء عزاء شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز بمسجد «آل رشدان» في مدينة نصر

بدأ منذ قليل، عزاء شقيق الفنان أحمد عبدالعزيزن بمسجد «آل رشدان» بمدينة نصر، وحضر لاستقبال العزاء أحمد عبدالعزيز وزوجته دينا شرف الدين.

وكان أحمد عبدالعزيز أعلن وفاة شقيقه مساء أمس، عبر «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي يحيى عبدالعزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

وأضاف عبدالعزيز: «الجنازة الأربعاء، بعد صلاة الظهر بمسجد آل رشدان، خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والعزاء بنفس المسجد قاعة الحمد، من الساعة 8:30 إلى 11 مساء، رجال ونساء، نسألكم الدعاء، ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».