د. أحمد عبدالعزيز: إثراء المنتجات التأمينية والرقمية أبرز محاور رؤية «مصر لتأمينات الحياة» للمحافظة على ريادتها فى العام الجديد

العضو المنتدب التنفيذي للشركة يطرح رؤيتها في 2022 فى لقاء مع «الوطن الاقتصادي»

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن استراتيجية شركته للحفاظ على مكانتها بسوق تأمينات الحياة المصرية، وذلك من خلال تقديم أكثر من 30 برنامج تأمين وادخار واستثمار للعملاء، ومنتجات رقمية جديدة إلى جانب تعظيم رأسمالها ليصل إلى 3 مليارات جنيه، متوقعاً أن تتعدى الحصة السوقية للشركة الـ30% من حجم أقساط تأمينات الحياة بالسوق.

وأشار خلال حواره إلى التعاون مع عدد من القطاعات لنشر الثقافة التأمينية حيث تم التعاقد مع 8 بنوك لتفعيل اتفاقيات التأمين البنكى إلى جانب التعاقد مع هيئة البريد، مضيفاً أن شركته تستهدف نمذجة عدد من فروعها، وذلك بعد افتتاح فرع الشيخ زايد مستهدفة فروعاً أخرى خلال 2021-2022، على أن يتم تحويل فرع واحد على الأقل بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات لفروع نموذجية خلال الفترة القادمة.

وحول أبرز ما حققته الشركة خلال العام المالى الماضى، قال: «كانت رحلتنا فى عام 2020-2021 امتداداً لنجاحاتنا السابقة وتحقيقاً لرؤية الشركة فى أن تصل الحلول والمنتجات التأمينية التى توفرها الشركة إلى كل بيت مصرى، وذلك من خلال تعزيز الأعمال الرئيسية وإثراء محفظة المنتجات والخدمات التأمينية والرقمية، وتعظيم رأس المال والتنويع فى العوائد من خلال فرص النمو الجديدة والشراكات الاستراتيجية، إذ تتمحور جميع أنشطة الشركة وعملياتها حول هذه الرؤية».

وأضاف: «نستهدف الفترة المقبلة تدعيم مهمتنا التى تتضمن تأمين الأسر المصرية ضد المخاطر ودعمهم على تحقيق أهدافهم المالية؛ وبذلك يترسخ مفهوم الأصل فى التأمين هو الحياة وليس الوفاة، وأن الهدف الرئيسى من صناعة التأمين هو تحقيق الرخاء، وبذلك تكون صناعة تأمينات الحياة هى الرفيق الآمن لرحلة الحياة للمؤمَّن عليهم».

تسويق منتجاتنا عبر 300 فرع للبنوك وهيئة البريد.. ونستهدف التحول إلى مؤسسة رقمية متكاملة

وعن التعاقدات الجديدة للشركة بنشاط التأمين البنكى، قال الدكتور أحمد عبدالعزيز: «تعتز الشركة بأنها الشريك الموثوق للعديد من الكيانات المالية الكبرى فى التأمين البنكى وبما قدمته بشكل كبير فى تنمية الشراكات الحالية وتوفير وثائق الشركة حالياً فى نحو 300 فرع تابعة للبنوك المتعاقدة مع الشركة وهيئة البريد، فضلاً عن الشراكات الجديدة التى كان آخرها توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى لتقديم الخدمات التأمينية عبر فروع البنك فى قرى حياة كريمة وفقاً للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى، حياة كريمة».

3 مليارات جنيه حجم الأقساط المحققة من وثيقة «معاش بكرة» بالتعاون مع البنك الأهلي

وتابع «وصل إجمالى شراكات التأمين البنكى إلى 8 شركاء خلال 3 أعوام تضم بنوك الأهلى المصرى، وميد بنك، وناصر الاجتماعى، بجانب التعمير والإسكان، والمصرى الخليجى «إى جى بنك»، وكذلك بنك SAIB بجانب البنك الزراعى المصرى، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصرى».

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق أقساط تجاوزت 3 مليارات جنيه من وثيقة «معاش بكرة» المقدمة حصرياً لعملاء البنك الأهلى المصرى من خلال ما يزيد على 200 فرع تابعة للبنك.

وحول رأس مال الشركة قال «يبلغ رأس مال الشركة المرخص به 5 مليارات جنيه، كما تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة إلى 3 مليارات جنيه لنتصدر شركات تأمينات الحياة من حيث الحجم، بحصة سوقية متوقعة تتعدى الـ30% من حجم أقساط تأمينات الحياة بالسوق، وتقديم أكثر من 30 برنامج تأمين وادخار واستثمار للعملاء».

وفيما يتعلق بالتغيرات التى شهدها قطاع التأمين الفترة الماضية، أشار إلى أنه فى ظل الثورة الرقمية المعاصرة؛ شهد القطاع المالى بشكل عام ولا سيما قطاع التأمين تغيرات ديناميكية متسارعة، حافظت فيه شركة مصر لتأمينات الحياة على مكانتها، بينما استمرت فى تحولها إلى مؤسسة رقمية داخلياً وخارجياً والاستثمار فى البنية التحتية للشركة التى تعد من أساسيات التحول الرقمى وإثراء تجربة العملاء، وحافزاً لدفع عجلة الابتكار، كما أنها تعد ميزة تنافسية مهمة، وأولوية استراتيجية للحفاظ على مكانتنا فى السوق وتحقيق أهدافنا.

وبخصوص خطة الشركة لتطوير القنوات التسويقية والتوسع الجغرافى قال العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لتأمينات الحياة إن الشركة تقدم خدماتها التأمينية من خلال فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية التى قامت الشركة بتطويرها وتحديثها وإعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية، كما افتتحت خلال العام المالى الماضى 2020-2021 فرعاً نموذجياً لها فى الشيخ زايد فى إطار افتتاح فروع ومنافذ بيع متطورة وغير نمطية.

وأضاف أنه سيتم افتتاح الفرع النموذجى الذكى الثانى بالإسكندرية خلال الفترة القادمة، كما ستفتتح الشركة عدة فروع ذكية أخرى خلال العام المالى 2021-2022 فى كل من سوهاج وطنطا والمنيا، وذلك ضمن خطة توسعية للشركة لافتتاح فرع نموذجى فى كل مدينة رئيسية، خاصة عواصم المحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

وفى ضوء خطة الدولة للشمول المالى وإتاحة المنتجات التأمينية لكل فئات المجتمع المصرى، كشف عن قيام الشركة بالتعاون مع هيئة البريد المصرى بتوفير منتجاتها التأمينية عبر فروعه، وبدأت الخطة بالتنفيذ من خلال 20 فرعاً، مؤكداً أن تلك الإنجازات كانت نتيجة الجهود المتواصلة فى نمو وتمكين قطاع التأمين البنكى، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء بطيفٍ واسع من المنتجات والخدمات التأمينية والعروض المبتكرة.

وحول الموارد البشرية للشركة قال إن العنصر البشرى يأتى على رأس أولوياتنا داخلياً وخارجياً، حيث إن الاستثمار فى الموارد البشرية أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة وعامل رئيسى فى نجاحها؛ فلم يعد تقييم اقتصادات دول العالم فى عصرنا الحديث يعتمد على رأسمالها المالى فقط، بل أصبح رأس المال البشرى أصلاً من أصول تقييم الاقتصاد وليس مجرد عامل من عوامل الإنتاج؛ كما أن الاستثمار فى الأفراد والصحة والتعليم والتدريب والتأهيل وقيم العمل وخلق بيئة العمل المنضبطة والخلاقة، وتوفير بيئة محفزة للطموح والترقى، إضافة إلى قوانين عمل تسمح بالثواب والعقاب، كل ذلك من شأنه أن يحقق موارد بشرية تستطيع أن تقود التنمية الاقتصادية.

وكشف عن قيام الشركة بخطوات مهمة نحو تمكين المرأة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ضمن التعاون الذى أبرمته شركة مصر القابضة للتأمين للمجموعة وتحسين مناخ العمل والعزم على تصميم مسار وظيفى طويل الأمد للعاملات من خلال تطبيق ممارسات وسياسات لدعم تقدمهن، وبناء ثقافة التمكين للجميع فى الشركة مع زيادة عددهنَّ على كل المستويات وتوفير بيئة عمل أكثر راحة وتفاعلاً لإبراز الشركة باعتبارها جاذباً لأفضل الكوادر فى سوق العمل.

نعمل وفق مبادئ أساسية يتصدرها «الاستدامة» و«خلق القيمة».. و«العنصر البشرى» على رأس اهتماماتنا للمستقبل

وحول فكر الاستدامة لدى الشركة قال «ارتكزت سياستنا على استهداف مشاريع التنمية المستدامة؛ فالاستثمار هو أحد أهم أنشطة الاستدامة، حيث تم توجيه نشاطنا الاستثمارى فى مشاريع تهدف لتحقيق النمو الاقتصادى وبناء أجيال جديدة للمستقبل، وتجلى ذلك من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى على عدة أوجه وأهمها المشاركة مع مجموعة مصر القابضة للتأمين وهى المستثمر الأكبر فى تحالف يضم صندوق مصر السيادى ومساهمين آخرين فى تأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، كما تتلاقى المنصة مع استراتيجية التحالف فى الاستثمار فى مجال التعليم الذى يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع فى المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر المنصة من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها».

وفيما يتعلق بخطة الصناديق الاستثمارية للشركة، قال إن الشركة أطلقت «صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدى للسيولة بالجنيه المصرى»، وهو أول صناديق الاستثمار للشركة بحجم مبدئى 100 مليون جنيه، كما تم تدشين صنـدوق استثمار (الأهلى / حياة) بالمشاركة مع البنك الأهلى المصرى بحجم 50 مليون جنيه.

وحول التصنيف الائتمانى للشركة قال «حصلنا مؤخراً على تصنيف القوة المالية بتقدير (B++) والتصنيف الائتمانى طويل الأجل لجهة الإصدار (Long-TermICR) بتقدير «BBB» من شركة AM Best العالمية للتصنيف الائتمانى، وذلك للعام السادس على التوالى، وتعكس هذه التقديرات قوة المركز المالى للشركة، فضلاً عن أدائها التشغيلى الوافى، وملف أعمالها التجارية المحايد، وإدارتها القادرة على التعامل مع المخاطر المؤسسية».

وتابع «توقعت AM Best أن تسهم خطة النمو الاستراتيجية للشركة فى دعم الأداء التشغيلى المستدام، كما تتوقع استقرار نسبة كفاية رأس المال.