أحمد عبدالعزيز: مصر مكانتها كبيرة والفن والثقافة يرفعان من مكانتها

أبدى الفنان أحمد عبدالعزيز، سعادته البالغة بحفل تكريمه المقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية عن مجمل أعماله، إذ جرى خلاله عرض فيلم تسجيلي عن مجمل أعماله، قائلا إنه دائمًا يكرر أن مصر مكانتها كبيرة، «علينا الاهتمام بالفن والثقافة، لأنهما يرفعان مكانة مصر».

أحمد عبدالعزيز: زوجتي كانت تشجعني في المشاركة في ثورة يناير

وتحدث الفنان أحمد عبدالعزيز خلال الحفل، عن زوجتة الإعلامية دينا شرف الدين خلال حفل تكريمه، متابعا: «هي أجمل نصيب وقسمة حدثت لي، وروى المواقف التي حدثت بينهم، من أبرزهم أنها كانت تشجعه على النزول خلال ثورة يناير».

تتر «المال والبنون» من أسباب شهرة المسلسل

وحرص الفنان أحمد عبد العزيز على مطالبة المطرب علي الحجار بسماع أغنية تتر مسلسل المال والبنون خلال الحفل، وقال الفنان أحمد عبد العزيز إن تتر مسلسل المال والبنون هو سبب من أسباب شهرة المسلسل، موضحة: «إحنا دايما كنا بنتشهر على صوتك».

وتحدث علي الحجار عن الفنان أحمد عبد العزيز، إذ قال إنه فنان كبير ويجمعنا تاريخ كبير، وإنه سعيد بتكريمه فهو يستحق أكثر من ذلك.

نجوم الفن في حفل تكريم أحمد عبدالعزيز

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل التكريم، وكان من بينهم: أحمد شاكر عبد اللطيف، رجاء حسين، أحمد سلامة برفقة زوجته، علي الحجار، فاروق فلوكس، وغيرهم من الفنانين.

ولد أحمد عبدالعزيز في مدينة الاسكندرية، وحصل على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، ثم حصل على البكالوريوس كذلك من المعهد العالي للفنون المسرحية.