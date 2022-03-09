وزير الزراعة: تسهيل استلام القمح على صغار المزارعين قريبا

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات السبعة الماضية، للحفاظ على الأمن الغذائي، وأضاف في مؤتمر صحفي: «مساحة القمح زادت هذا العام أكثر من 400 فدان لتصل إلى أكثر من 3.6 مليون فدان، نتيجة لمشروعات التوسع الأفقي التي تنفق عليها الدولة المصرية المليارات حتى تحقق أمنًا غذائيًا كبيرا للدولة المصرية».

وتابع، أن الدولة المصرية بذلت جهدًا في استنباط الأصناف وزيادة الإنتاجية، موضحًا: «مشروع زيادة الصوامع تبنته القيادة السياسية وهو ما جعلنا نخزن القمح بهذا القدر الموجود، ومن المتوقع أن تكون إنتاجية القمح في حدود 10 ملايين طن».

تسهيل استلام القمح على صغار المزارعين

وأكد: «سنسهل على صغار المزارعين استلام القمح والدفع الفوري وتقريب نقاط الاستلام منهم، وسنعلن عن هذه الإجراءات خلال أيام، والاحتياطي الذي سنقوم باستلامه من الفلاحين في هذا العام سيكفينا حتى نهايته، وسيمكننا من التنويع في الأسواق».

وأشار، إلى أن الدولة المصرية لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض والألبان، وبالتالي فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة على تقديم كميات مناسبة من السلع الغذائية.