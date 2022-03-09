غرفة الحبوب: لن نحتاج للأسواق العالمية.. واحتياطي القمح يكفي 7 أشهر

قال عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السعة التخزينة من القمح بالصوامع شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على إقامة وإنشاء المزيد من الصوامع.

استهداف 5 ملايين طن قمح سعة تخزينية

أضاف السلاموني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السعة التخزينية للقمح في الصوامع، تتراوح بين 3.7 إلى 4 ملايين طن من القمح، تكفي السوق المصرية حتى شهر أكتوبر المقبل، مع استهداف سعة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن.

4 ملايين طن بالهناجر والموانئ

أوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ان هناك مخزونا يصل إلى 4 ملايين طن في الهناجر والبناكر وأيضا المواني، سيساهم في تغطية احتياجات السوق المصرية.

توسع في إنشاء الصوامع بالمحافظات المنتجة للقمح

أشار السلاموني إلى أن هناك توسعا في إنشاء الصوامع في مختلف المحافظات التي يتركز فيها إنتاج القمح، لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على جودة القمح.

موسم حصاد القمح في أبريل المقبل

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن موسم حصاد القمح سيحل في أبريل المقبل، حيث يبدأ في محافظات الصعيد والوجه القبلي في 5 أبريل، على أن يكون بداية موسم الحصاد في محافظات الوجه البحري بداية من 15 أبريل، مؤكداً أنه لن يكون هناك احتياج للسوق العالمي، ولدينا ما يكفينا من محصول القمح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أشار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يكون هناك احتياج إلى السوق العالمية، ولدينا مخزون من القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيادة الأسعار في مصر أقل من نصف الزيادة على مستوى دول العالم.