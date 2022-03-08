سعر القمح الروسي يسجل 455 دولارا للطن.. وتوقعات بتراجع الصادرات للصين

شهدت أسعار قمح البحر الأسود، تقلبًا حادًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات على خلفة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أنّ سعر القمح الروسي ارتفع 10 دولارات للطن متري في اليوم، إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارًا للطن المتري في 7 مارس الجاري، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 15% خلال الشهر الماضي.

زيادة حصة روسيا من صادرات القمح للاتحاد الأوروبي

وسجل أكثر العقود الآجلة نشاطا في بورصة شيكاغو للتجارة ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصل إلى 12.71 دولار للبوشل (27 كيلو) في الأول من مارس الجاري، وكان أكثر العقود الآجلة نشاطا في مايو للقمح عالي المحتوى من الغلوتين في بورصة «تشنغتشو»، للسلع الصينية عند 3637 يوان / طن متري (576.12 دولار / طن متري) في 8 مارس الجاري، بزيادة 109 يوان / طن متري عن التسوية السابقة.

وارتفعت حصة روسيا من صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي إلى 21% خلال عامي 2021-22، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون صادرات الحبوب الروسية إلى الصين محدودة خلال هذا العام التسويقي، لكنها قد تتجاوز بسهولة مليون طن متري في المستقبل.

وتبرز الصين كمشتري رئيسي للقمح وزيت عباد الشمس الروسي حيث تهدد العقوبات المالية واسعة النطاق تدفقات التجارة الزراعية الروسية إلى أسواقها التقليدية في أوروبا.

أسعار القمح

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ إنتاج الصين من القمح 136.95 مليون طن في 2021-22، بزيادة 2.7 مليون طن عن العام.

وقال وزير الزراعة والشؤون الريفية الصيني «تانغ رنجيان» يوم 5 مارس، الماضي ، إنّ محصول القمح الشتوي في الصين من المتوقع أن يكون الأسوأ في التاريخ بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال موسم الزراعة.