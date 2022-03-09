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مدبولي: مصر ليست في حاجة إلى استيراد القمح.. «عندنا احتياطي 4 أشهر»

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شريف سليمان
03:29 م | الأربعاء 09 مارس 2022
مدبولي

مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة إلى المواطنين، قائلا: «مفيش داعي إننا نكتنز ونخزن، والدولة المصرية لديها من الفائض والاحتياطيات، وده شغل الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل العاملين بهذا الشأن».

مدبولي: سنبدأ جني القمح الشهر المقبل

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: «عندنا احتياطي من القمح 4 أشهر، وبالتالي مش محتاج أنزل أشتري أي شحنات إضافية، وبداية من الشهر المقبل، سيبدأ جني القمح المحلي، ومش هيبقى عندنا أي أزمة ولا هنحتاج نلجأ إلى السوق العالمي حتى نهاية هذا العام 2022».

مدبولي: شددنا الرقابة على الأسواق

وشدد، على أن الحكومة المصرية شددت الرقابة على الأسواق لمنع تخزين السلع أو إخفائها واجتمع مع الغرف التجارية لضمان أن يكون السعر الموجود هو السعر العادل، مع التأكيد على عدم المغالاة أو استغلال الظروف.

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