سيدة تمارس الرذيلة أمام زوجها لإجباره على طلاقها.. «قيدوه بحبل وعذبوه»

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض إلقاء عامل نفسه من نافذة الطابق الثالث في بولاق الدكرور، وتبين أن زوجة العامل وعشيقها قيداه بحبل، وعذباه، ومارسا الرذيلة أمامه في محاولة لإجباره على طلاقها، وعقب طلاقها غافلهما وفك وثاقه، وقفز من النافذة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تفاصيل سقوط العامل من الطابق الثالث

وتلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا بانتحار أحد الأشخاص، وبإجراء التحريات تبين أن العامل يبلغ من العمر 41 عاما، وألقى بنفسه من نافذة الطابق الثالث، وتبين أن زوجته استعانت بعشيقها وقيداه بحبل، ثم عذباه ومارسا الرذيلة أمامه، لإجباره على طلاقها، وفور طلاق العامل لزوجته شفهيا، تمكن من فك وثاقه، وألقى بنفسه من النافذة ليلقى مصرعه.

القبض على المتهمين

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط المتهمين بعد هروبهما إلى الإسماعيلية، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما.