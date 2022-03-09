العثور على جثة متعفنة مجهولة الهوية في منطقة جبلية بمنشأة ناصر  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية داخل حجرة بمنطقة جبلية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت بصمات المتوفي لكشف هويته.

بلاغ بالعثور على جثة متعفنة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة متعفنة داخل حجرة بمنطقة جبلية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنّ الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وتم نقلها لمشرحة زينهم، وحصل رجال الأدلة الجنائية على صمات الجثة لإرسالها للأمن العام لمطابقة بصمة جثة الشاب مع البصمات في مصلحة الأمن العام للتوصل إلى هوية المتوفي .

العثور علي جثة مسن متعفنة داخل منزله في مصر الجديدة

وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «حامد.م»، في العقد الخامس من العمر، في حاله تعفن رمي كامل.

ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين علي العقار خلال الفترة الماضية.