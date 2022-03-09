العثور على جثة متعفنة لمسن داخل منزله في مصر الجديدة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي كامل داخل منزله، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لرصد وفحص المترددين على العقار خلال الفترة الماضية.

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بداية القصة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية في عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة شخص يدعى «حامد م» في العقد الخامس من العمر.

وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، كما تبين أن المتوفي يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات أن المتوفي هو صاحب الشقة، وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود كسر في أي منها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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العثور على جثة متعفنة لسيدة في السلام

من ناحية أخرى، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل منزلها في دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة.