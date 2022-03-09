عمر كمال: سعيد برفع الإيقاف.. وشكرا للفنان هاني شاكر

أعرب مؤدي المهرجانات عمر كمال عن سعادته برفع الإيقاف عنه، بعد خضوعه للتحقيق اليوم بنقابة المهن الموسيقية.

وقال كمال، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله تم رفع الإيقاف عني بعد التحقيق معي اليوم، وبشكر جدا الفنان هاني شاكر وجميع أعضاء نقابة المهن الموسيقية».

نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن عمر كمال

وأعلن منذ قليل، أمير سامي مدير أعمال مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلغاء إيقاف عمر كمال.

وكتب أمير: «الحمد لله تم رفع الوقف، شكرا لسيادة النقيب الأستاذ هاني شاكر وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين».

آخر أعمال عمر كمال

وطرح مؤدي المهرجانات عمر كمال مؤخرا، كليب البنات الذي شاركه فيه التركي كوكسال بابا.

وتقول كلمات أغنية البنات: «قلب البنات.. مش محتاج واسطة.. دول كائنات.. أبسط من البساطة.. أبسط حاجات.. تسعدهم لو شوكولاتة.. أهم حاجة يحسوا منك باهتمام».

يذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا 11 حفلا في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفعت جميع الحفلات شعار كامل العدد، وكان أبرزها في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، والثاني في مدينة دالاس بولاية تكساس، وآخر بمدينة هيوستن.