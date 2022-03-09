«الموسيقيين»: رفع الإيقاف عن عمر كمال بعد خضوعه للتحقيق

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عمر كمال خضع للتحقيق اليوم أمام لجنة برئاسة المستشار علاء عامر، وقررت رفع الإيقاف المؤقت عنه.

ومن جانبه، أكد أمير سامي مدير أعمال عمر كمال، أنه تم رفع الإيقاف، وعمر يحترم النقابة ونقيبها وقانونها.

أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إيقاف عمر كمال عن الغناء وفق أمر إداري حتى يتم التحقيق معه، وذلك بعد ظهوره الأخير على «السوشيال ميديا»، يتحدث فيه بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة.