التحقيق مع «عمر كمال» بنقابة الموسيقيين خلال ساعات بعد عودته من أمريكا

عاد المطرب عمر كمال إلي القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إحيائه سلسلة حفلات، ومن المقرر أن يمُثل «عمر كمال»، للتحقيق بمقر نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، خلال الساعات المقبلة، بعد اتهامه بالإساءة إلي النقيب في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقررت وقتها نقابة المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي المهرجانات عن الغناء وفق أمر إداري حتى يتم التحقيق معه بعد عودته من الولايات المتحدة التي يحيى بها سلسلة حفلات غنائية.

عمر كمال ينكر التهم الموجهة له

ومن جانبه، أنكر عمر كمال توجيهه أي إساءة للفنان هاني شاكر لأنه يقدره ويحترمه على الصعيد الشخصي والمهني، فيما أبدى «شاكر»، استيائه مما قاله كمال في حقه، مؤكدا أنه يرفض الزج باسمه في أي حديث يجمع المطرب الشاب بأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال مطرب المهرجانات عمر كمال

وكانت آخر أعمال عمر كمال أغنية بعنوان «البنات»، بمشاركة البلوجر التركي «كوكسال بابا»، حيث تم تصوير الأغنية في تركيا بطريقة الفيديو كليب، وحققت 3 ملايين مشاهدة .

وقبلها أغنية «أنتِ قلبي»، التي تخطت 30 مليون مشاهدة، وغناها بالمشاركة مع المطربة شيماء المغربي، وهي من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

وحققت أغنية «بحبك»، نجاحاً كبيراً، وتجاوزت 9 ملايين مشاهدة، وغناها خصيصا لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها وكانت إهداءًا من زوجها أحمد العوضي لها.

أما أغنية «ضيعنا»، فحققت 20 مليون مشاهدة وقدمها بمشاركة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي.