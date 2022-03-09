مدير أعمال عمر كمال: «الموسيقيين» تلغي إيقاف نجم المهرجانات

أعلن أمير سامي مدير أعمال مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلغاء إيقاف عمر كمال.

مدير أعمال عمر كمال يشكر هاني شاكر

وكتب أمير: «الحمد لله تم رفع الوقف، شكرا لسيادة النقيب الأستاذ هاني شاكر ولأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين».

أزمة عمر كمال وهاني شاكر

بدأت أزمة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مع مؤدي المهرجانات عمر كمال بعد ظهور الأخير في فيديو على «السوشيال ميديا»، يتحدث فيه بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر، وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

وقررت وقتها نقابة المهن الموسيقية إيقاف عمر كمال عن الغناء وفق أمر إداري حتى يتم التحقيق معه بعد عودته من الولايات المتحدة التي أحيا بها سلسلة حفلات غنائية.