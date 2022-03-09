«الموسيقيين» تكشف كواليس التحقيق مع عمر كمال: «مكانش نايم كويس»

كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، كواليس التحقيق مع مؤدي المهرجانات عمر كمال.

وقال «عامر»، في تصريح خاص لـ«لوطن»، إن عمر كمال ذهب إلى التحقيق، واعتذر لهاني شاكر، مضيفا: «قال إنه مكانش نايم كويس والنقابة قبلت اعتذاره».

أزمة عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

وقررت نقابة المهن الموسيقية، منذ أيام، إيقاف عمر كمال عن الغناء بناء على قرار إداري من النقابة لحين التحقيق معه، وذلك بعد ظهوره الأخير على «السوشيال ميديا»، يتحدث فيه بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة.