وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم: الأعلاف زادت 50%

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كثير من دول العالم حملت أعباء التضخم على كاهل المواطن، ولكن الدولة المصرية لا تنقل العبء للمواطن، حتى وإن كان هناك ارتفاعًا في أسعار بعض السلع، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هي الزيادة التي طرأت في أسعار الأعلاف بأكثر من 50%، موضحًا أن المشروعات مثل المشروع القومي للبتلو ومشروع تحسين السلالات تحقق قدرًا من التوازن في الأسعار.

لدينا احتياطي من القمح يكفي لـ4 أشهر

وأضاف «القصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي: لدينا احتياطي من القمح يكفي لـ4 أشهر ونستهدف توريد 5.5 مليون طن قمح الموسم المقبل، باعثًا رسالة طمأنة للشعب المصري: «نحن في أمان تام حتى نهاية العام، ولدينا شركاء تجاريين آخرين وتنويع في أسواق استيراد القمح»، كما أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية بالعديد من المشروعات مثل الصوب الزراعية.

مشروعات لزيادة مساحة القمح المنزرعة

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الدولة نفذت مشروعات مثل مشروع الصوب الزراعية والتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية لزراعة محاصيل استراتيجية، والذي ساهم في الوصول لـ 3.6 مليون فدان مساحة منزرعة بالقمح تكفي لإنتاج 10 ملايين طن، كما أن العالم خلال أزمة كورونا شهد توقفًا لحركة التجارة العالمية، وتمكنت الدولة المصرية من توفير السلع للمواطنين دون نقص أي سلعة وكان هناك نسبة كبيرة من الاستقرار في الأسعار.

موجة تضخمية هائلة تضرب الكرة الأرضية

في السياق، قال الإعلامي نشأت الديهي، أن جميع الناس على كوكب الأرض يتحدثون عن ارتفاع وغلاء الأسعار، وهناك موجة تضخمية هائلة تضرب الكرة الأرضية بأكملها نتيجة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات ما بعد كورونا وتغير المناخ وقلة الإنتاج، فضلًا عن أن هناك خطط حكومية لمواجهة هذه الأزمات بشكل دقيق وعلمي، والحكومة ليست عاجزة عن إدارة الأزمة وتطمئن المواطنين وتتحدث بشفافية.

لا توجد أزمة سلع أو منتجات في مصر

وأضاف «الديهي»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين عقدوا مؤتمرًا صحفيًا للمكاشفة والمصارحة، لتوضيح حقيقة الأوضاع في الأسواق، والتأكيد على أنه لا توجد أزمة سلع أو منتجات في مصر، ولدينا مخزون استراتيجي يكفي حتى نهاية العام، وسلة الغذاء للمواطن المصري مأمنه ولا نحتاج لاستيراد أي سلع من الخارج.