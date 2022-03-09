حورية فرغلي تعنف حارس عقار بسبب دخول سيدة دون إذنها: هطلع أسجنها

تداول «رواد السوشيال ميديا»، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنانة حورية فرغلي، وهي تعنف حارس عقار بسبب سماحة لسيدة بالدخول دون إذنها، وظهرت وهي تقول: «مين نادية الخولي دي! محدش مسموح ليه بالدخول غير أمي بس، ما تديش إذن لحد أبدًا أنت فاهم! وأنا هطلع أسجنها دلوقتي».

المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي لم تتعد مدته دقائق إلا أنه انتشر سريعًا وأصبح حديث «السوشيال ميديا» خلال الساعات القليلة الماضية.

حورية فرغلي تعود للدراما بـ«أيام»

وعادت مؤخرًا الفنانة حورية فرغلي بعد غياب طويل عن الساحة الفنية بسبب مشكلة أنفها بمسلسل «أيام» الذي ينتمي للمسلسلات من نوعية 45 حلقة.

مسلسل «أيام» من بطولة حورية فرغلي، الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمد أسامة، وإنتاج صادق الصباح، ومن تأليف سماح الحريري، التي تعاونت معها حورية فرغلي في آخر أعمالها التلفزيونية «ساحرة الجنوب».

أزمة حورية فرغلي الصحية

وتعرضت الفنانة حورية فرغلي منذ سنوات حيث سقطت من فوق ظهر الحصان أثناء ممارستها لركوب الخيل، والذي أدى إلى تحطم أنفها بالكامل، وفقدانها لحاسة الشم، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية، ولكنها فشلت لتختفي حورية فتره طويلة عن الأنظار، وأصابتها حالة اكتئاب في المنزل وذلك بعد تعرضها للتنمر والانتقادات التي كان لها تأثير سلبي على نفسيتها، وقررت مؤخرًا السفر خارج مصر لإجراء عملية جراحية جديده لبناء أنفها من البداية لتنجح هذه العملية، وتعود مرة أخرى للظهور على الشاشة والعديد من اللقاءات التلفزيونية.

ورغم قصة أنف حورية والتي كان سببها الخيل إلا أنها أعلنت منذ أيام خلال لقاء برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» أنها اشترت حصانًا بمليون جنيه استرليني.