حورية فرغلي تعلن شراءها لـ حصان بمليون استرليني.. الجمهور: ليه هولاكو

تحل الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج «حبر سري»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، وظهرت في برومو الحلقة وهي تقول: «اشتريت حصان بمليون جنية استرليني»، ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «ليه حصان حورية فرغلي بمليون جنيه استرليني هو حصان هلاكو»، «لية حصان مجنح».

كما تحدثت أيضا حورية فرغلي عن عمليات التجميل التي أجرتها مؤخرا ونظرة الناس لها، وإصابتها بالاكتئاب نتيجة تنمر الجمهور عليها، ما جعلها تخشى أن تنظر لنفسها في المرآة، كى لا تصاب بغضب من نفسها.

وكانت حورية فرغلي خضعت العام الماضي لأكثر من عملية جراحية في الخارج، وهي عبارة عن ترميم في أنفها، وبعدها عادت إلى القاهرة وتحدثت أكثر من مرة عن طبيعة هذه العمليات التي أجرتها حورية.

حورية فرغلي وحصان بمليون جنيه استرليني

وأشارت في ندوة سابقة بجريدة «الوطن»، إلى أنها تحب الخيل وتملك إسطبلا للخيل بخلاف حصان بمليون جنيه استرليني فهي تملك مجموعة من الأحصنة التي تقدر بالكثير من الأموال لأنها من أنواع نادرة.

مشاركة حورية فرغلي في مسلسل أيام

وشاركت حورية فرغلي في مسلسل «أيام»، الذي عرض منذ فترة قليلة على شاشة إحدى القنوات، بطولة شيري عادل، رياض الخولي.

من هي حورية فرغلي؟

يذكر أن حورية فرغلي ممثلة مصرية ولدت بدولة الإمارات عام 1977، وحصلت على الجنسية اﻹماراتية، ودرست إدارة الأعمال بإنجلترا، بدأت حياتها الفنية عام 2010، عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم «كلمني شكرًا»، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة مروة جبريل السينمائية، وتعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل «الشوارع الخلفية» عام 2011.

واستطاعت حورية فرغلي في وقت قصير، أن تتنوع في تقديم أدوارها؛ فبدأت بدور البنت الشعبية، مرورًا بالفتاة الأرستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم «كف القمر»، وزاد بريقها من خلال دورها في مسلسل «المنتقم» عام 2012، وفيلم «قلب الأسد»، و«القشاش» عام 2013.