حورية فرغلي: مبخلفش بسبب عيب خلقي.. وحلم حياتي أعمل دور حتشبسوت

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن أنها تعاني من عيب خلقي يعيقها عن الإنجاب، وهي صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفية، قائلة: «أنا مخلوقة ورحمي ميشيلش طفل، كان عندي أمر وراثي»، لافتة إلى أن الطبيب المعالج نصحها بضرورة سرعة الزواج والإنجاب قبل الأربعين، وفي أعقاب ذلك يتم إزالة الرحم، لكنها الآن تبلغ 44 عاما ولم تستطع الإقدام على خطوة إزالة الرحم.

حورية: تكفلت بطفل من الصم لكنه توفي

وأضافت، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنها حاولت اللجوء للتبني في الفترات السابقة قائلة: «تكفلت بولد صغير وكان مبيسمعش، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة، حبيته عشان أول ما دخلت الملجأ جري عليا رغم إنه مش بيسمع، وحضنني لكن للأسف رغم إني كفلته فقط لأن مينفعش أصطحبه للمنزل بسبب عدم زواجي وقتها لكنه مات بعد فترة».

وواصلت: «كانت فيه واحدة شغالة عندي وحامل، وقررت رعاية الطفل معها، وتعلق بي بشدة»، لافتة أن أم الطفل شعرت بالغيرة من تعلق ابنها بها، وهربت بين عشية وضحاها، قائلة: «كنت متبنياه، ولكن في يوم صحيت لقيتها أخدته ومشيت لأنها خافت من حبه ليا».

أؤمن بالسحر والأعمال.. وبعد «ساحرة الجنوب» اتلعنت

وسألتها «الحديدي» حول إمكانية لجوئها مجددا للتبني بعد تعديل التشريعات، فقالت: «بعتبر بنات إخواتي بناتي.. وإحنا أصحاب وكل حاجة كمان»، وذكرت أنها مؤمنة بالسحر والأعمال قائلة: «بصدق في السحر والأعمال.. وبعد ساحرة الجنوب اتلعنت ولقيت ناس عاملين لي سحر ولكن مش عاارفاهم مين».

وكشفت حورية فرغلي عن أن اأرز ما تعلمته في رحلتها القاسية ألا تنتظر الحب من أي شخص، قائلة: «اتعلمت إني مستناش الحب من أي حد ولا أي حاجة من أي حد».

نفسي أعمل دور حتشبسوت وبعدها ممكن أقعد في البيت

وذكرت أن حلم حياتها أن تؤدي عملا تقوم فيه بأداء شخصية «حتشبسوت»، قائلة: «حلم حياتي أعمل دور حتشبسوت أو الأميرة ذات الهمة، وبعدها ممكن أقعد في البيت مشتغلش خالص».

وأفادت بأنها في الوقت الراهن تعكف على فيلم سيتم تصويره في أعقاب شهر رمضان المبارك، ومجموعة أخرى من الأعمال في طليعتها مسلسل وفيلم آخر، وأيضا مسلسل 15 حلقة لا زال في مرحلة الكتابة».