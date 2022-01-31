حورية فرغلي: أول حاجة شميتها بعد ما فكيت بلاستر العملية كانت «حشيش»

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن مشاعرها بعد استرجاعها لحاستي الشم والتذوق لأول مرة منذ خمس سنوات بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي بلغت 17 عملية جراحية قائلة: «أول حاجة عملتها بعد ما شيلت البلاستر بكيت وشكرت ربنا على النعمة».

بشتري كلاب عشان أحس إني محبوبة

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أول ما استطاعت تمييز رائحته بعد فك البلاستر كان «حشيش»، متابعة: «كنت في كريدور الفندق الذي أنزل به، وأول حاجة شميتها كانت الحشيش في ردهات الفندق في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت رائحته قوية، وكنت مخضوضة، وقولت يعني أول حاجة يا ربي أشمها حشيش!».

واستكملت: «حياتي مش سهلة والناس فاكرة حياتي بمبي، من وأنا صغيرة وأنا وحيدة وعايشة لوحدي وبشتري كلاب عشان أحس إني محبوبة».

وعن رحلة علاجها في البداية، قالت: «روحت في الأول كنت فاكرة إنها عملية واحدة لكن فوجئت إن الطبيب قالي لا 4 عمليات وهتعدي معانا 4 شهور، وبين كل عملية والتانية 3 أسابيع ومدة كل عملية 12 ساعة».

مكنش هاممني شكلي بس كنت عاوز أعيش وأشم

وواصلت: «الموضوع كان مرهق جدا وكنت بعمل العمليات في شيكاغو عند طبيب من أمهر الأطباء رشحه لي الدكتور حسام فودة»، لافتة إلى أنها بعد العمليات الأخيرة عادت لها حاسة الشم والتذوق مجددا، «مكونتش عارفة أنا باكل إيه بقالي أربع سنوات مكنتش بشم أي برفان وكنت بشرتيها لو الازازة شكلها حلو من غير ما أعرف ريحتها».

واستطردت حورية فرغلي: «مكنش هاممني شكلي قد ما كنت عاوزة أعيش عاوزة أعيش وأشم الروايح وأستطعم الأكل وآخر حاجة كنت بفكر فيها إن شكلي يبقى حلو».

وكشفت عن أنه بالرغم من أنها فقدت الثقة في نفسها على مدار الأربع سنوات الماضية لكنها كانت تهدف بالأساس لاستعادة صحتها، قائلة: «كنت فقدت الثقة في نفسي وحاطة ورق على جميع المرايات عشان مبصش لنفسي خالص لمدة عامين وكنت أعاني من الاكتئاب».