طليقة أحمد الفيشاوي تدعم حورية فرغلي: قمر غصب عن أي حد

تصدّرت الفنانة حورية فرغلي، محرك البحث «جوجل»، على مدار الساعات الماضية، بعد حديثها ليلة أمس، مع الأعلامية لميس الحديدي، عن العمليات التي أجرتها في أنفها خلال الفترة الماضية، وفترة مرضها العصيبة، حتى تعافيها تمامًا، وسط حالة من الدعم الكبيرة، من الجمهور والفنانين والمشاهير، بينهم ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

طليقة أحمد الفيشاوي تدعم حورية فرغلي

نشرت ندى الكامل، صورة للفنانة حورية فرغلي، عقب تصريحاتها في برنامج «كلمة أخيرة»، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهة رسالة دعم إليها.

وكتبت طليقة أحمد الفيشاوي: «جميلة وقمر وكريمة أخلاق وإنسانة درجة أولى، عزيزة نفس، وغصب عن أي حد قمر ونص كمان، ولو حد يعرفها يبلغها حبي، وأن أنا أتمنى بناتي يكونوا زيها».

وأضافت: «عايزة حد يبلغها أنها مصدر إلهام ليا أنا شخصيًا، ومع حبي واحترامي وإعجابي الشديد بصبرها، وما زالت تبهرني في كل مرة تتكلم فيها».

4 عمليات جراحية

أجرت حورية فرغلي، أكثر من عملية جراحية بأنفها في الخارج، موضحة خلال لقائها مع لميس الحديدي: «روحت في الأول كنت فاكرة إنها عملية واحدة، لكن فوجئت إن الطبيب قالي لا 4 عمليات، وهتقعدي معانا 4 شهور، وبين كل عملية والتانية 3 أسابيع، ومدة كل عملية 12 ساعة».

سبب الإصابة بكسر الأنف

عن سبب تعرضها لكسر عظمة الأنف، قالت حورية: «كنت أركب حصانا بدون سرج ولجام، وفي أثناء قيامي بربط شعري سقطت على وجههي، وأصبُيت بانزلاق غضروفي، وبعد الوقعة قالولي إزاي تحطي عظمة في مناخيرك، والمسمار كان كبير، واضطريت أشيلهم تاني، بسبب التلوث الناشئ عن المسمار، وذهبت إلى لندن أزلت العظمة والمسمار، ومع الوقت بدأت أظبط ما حدث».

وأوضحت أنّها أجرت عملية في أنفها، ثم عادت لها من جديد حاسة الشم والتذوق: «ماكنتش عارفة أنا باكل إيه بقالي 4 سنين، مكنتش بشم أي برفان وكنت بشرتيها لو الإزازة شكلها حلو، من غير ما أعرف ريحتها».