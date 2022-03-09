التموين تعلن موعد انطلاق «أهلا رمضان».. وطرح لحوم في الأسواق بـ55 جنيها

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ معرض أهلا رمضان ينطلق في المحافظات، بداية من 15 مارس الحالي، لافتا إلى وجود 200 شادر في المحافظات، إضافة إلى منافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والسلاسل ومنافذها، التي تعرض السلع الأساسية بأسعار جيدة جدا.

توفير اللحوم والدواجن

وأضاف مصيلحي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء في الحكومة، أنّ المعارض ستشهد تخفيضات بنسب تتراوح بين 10 وحتى 15%، لافتا إلى زيادة أسعار اللحوم عالميا، وإلى خطة الحكومة لإعلان توافر 3 أنواع من اللحوم بجودة عالية: «الهندي هيكون بـ55 جنيه، والبرازيلي المجمد بـ85 كيلو، والسوداني المدبوح في مصر بـ95 جنيه للكيلو».

زيادة كراتين رمضان

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنّ الدولة ستحاول زيادة المعروض من الدواجن لتلبية الاحتياجات في الأسواق، إضافة إلى زيادة «كراتين رمضان» و«البونات» لدعم المواطنين: «الجميع سينعم بهذا الشهر الفضيل».