وصول دنيا عبد العزيز وزوجها عزاء شقيق الفنان أحمد عبد العزيز «صور»

وصلت الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها، منذ قليل، إلى مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان أحمد عبد العزيز.

وكان أحمد عبد العزيز شيع جثمان شقيقه ظهر اليوم من نفس المسجد، بحضور زوجته دينا شرف الدين التي حرصت على مساندته.

و أعلن الفنان أحمد عبد العزيز، أمس، وفاة شقيقه يحيى عبد العزيز، المحاسب بأحد البنوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي الأستاذ يحيي عبدالعزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

أضاف عبدالعزيز: «صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر، بمسجد ال رشدان، خلف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والعزاء في نفس اليوم، بقاعة الحمد في ذات المسجد، من الساعة 8.30 حتى 11 مساء، رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».