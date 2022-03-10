حظك اليوم برج القوس الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من أكثر الأبراج التي تعشق الحرية هو برج القوس، الذي يحب مواليده الانطلاق وعدم التقيد بشيء ويكرهون الروتين ويحبون تنفيذ ما يخطر في بالهم في أي وقت ودون حسابات، ويفضلون السفر في معظم الأوقات وزيارة بلاد مختلفة وتجربة أشياء جديدة والتعرف على أناس جدد، وتكوين صداقات مختلفة وثقافات أيضا من معظم الدول، كما أنهم من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقة، ويعرفون برومانسيتهم وحسهم المرهف، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء عامة.

حظك اليوم مولود برج القوس على الصعيد المهني

قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، إن مواليد برج القوس على الصعيد المهني، يمرون بيوم صعب، ويتواجد القمر في مواجهة برجك، وقد يسبب لك إرباكا وعليك اليوم أن تقاوم التشوش وتصبر فيما يمكن أن تراه من ضغوطات.

حظك اليوم مولود برج القوس على الصعيد المهني

تجد اليوم بعض التوتر وفق حظك اليوم على المستوى العاطفي، حيث تمر علاقتك بمن تحب أو زوجتك بفترة دقيقة وصعبة ويجب أن تتصرف بحكمة في أي تعامل بينكما.

صفات برج القوس

لا يبخل مولود برج القوس على نفسه بشيء فيحب الدلع وعدم حرمان نفسه من أي شيء فهم يعرفون بالتبذير والكرم الزائد ولا يتوقف هذا مع أنفسهم فقط، وإنما يكونون كرماء مع من حولهم كثيرا في مختلف الأمور ووقت يحتاج أحد عليهم لا يتأخر عنه أبدا، كما أنهم يهتمون بعملهم ويؤدونه على أكمل وجه.