حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-03-2022 مهنيا وعاطفيا

تحظى الأبراج الفلكية، بكثير من البحث والمتابعة، إذ يهتم أصحاب الاثني عشر برجا بحظهم اليوم ويتفائلون أو يحبطون بناء على ما يخبرهم؛ نظرا لتعلق البعض واعتقادهم وإيمانهم الشديد بعلم الفلك.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم لكل برج وفق تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن»، على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 9-3-2022 على الصعيد المهني

يشهد اليوم تميزا، فيضفي عليك القمر ووجوده في منزل العلاقات، شعورًا بالحماس، كما يدفعك للاستمتاع بوقتك وتجذبك اليوم الاجتماعيات.

حظك اليوم برج الحمل 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

يعدك الفلك بقضاء يوم سعيد، وتجتمع وسط الأهل والأصحاب اليوم، وتتفهم ظروف من حولك وتتعاطف معهم، وهو من أهم أسباب نجاح حياتك العاطفية والعائلية.

حظك اليوم برج الثور 9-3-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تتخذ حذرك وتراجع خطواتك اليوم جيدا، كما أن تواجد القمر في منزلك الثاني، يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية ومالية.

حظك اليوم برج الثور 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

ابتعد عن العصبية وحافظ على أقوالك وردود أفعالك الجيدة، ولا تتذمر من استفزاز البعض أو محاكاة البعض لك.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-3-2022 على الصعيد المهني

يكون اليوم جيدا بالنسبة لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني، فاليوم تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور وتديرها بحكمة.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم مميز، إذ تتمتع بجاذبية كبيرة تلفت انتباه من حولك، وذلك نظرا لوجود القمر في برجك، كما يمكنك أن تعبر عن أفكارك بوضوح وبلا مراوغة أو مماطلة في الوقت.

حظك اليوم برج السرطان 9-3-2022 على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بالعمل في صمت واتخاذ حذرك والابتعاد عن المغامرة أو المخاطرة بسمعتك.

حظك اليوم برج السرطان 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تخصص وقتًا للتأمل والعمل في سرية، وكتمان واحتفظ بحياتك العاطفية بعيدا عن العيون.

حظك اليوم برج الأسد 9-3-2022 على الصعيد المهني

عليك الانتباه جيدا لحقوقك، كما أن وجود القمر في منزل المشروعات يجعلك تستعيد حيويتك، وتتحرر من بعض الضغوط وتخطط لأعمالك بشكل يعود عليك بالنفع.

حظك اليوم برج الأسد 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي يتعرض لها مواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي، فقد تحصل اليوم على التقدير وحب الآخرين وتنجح في الخيارات المتاحة أمامك.

حظك اليوم برج العذراء 9-3-2022 على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض الضغوط نظرا لوجود القمر في وضع معاكس، لذا عليك الاعتناء بخطواتك جيدا، وحاول أن تظل متفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم برج العذراء 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تلتزم الهدوء والتروي وعدم العناد اليوم وأن تكون مرنا في التعامل.

حظك اليوم برج الميزان 9-3-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل الحظ ينعكس عليك بشكل جيد ويجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار تجني منها ثمارا وأرباحا.

حظك اليوم برج الميزان 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

تعيش اليوم أوقات هانئة وفق ما يعدك به الفلك، كما تميل للوقوف بجانب الضعفاء وتفعل الخير.

حظك اليوم برج العقرب 9-3-2022 على الصعيد المهني

يوجد القمر في منزل المدخرات اليوم مما يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك وأعمالك فتجني أموالا وأرباحا.

حظك اليوم برج العقرب 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

تتواجد الشمس بمنزل الحب اليوم مما يدفعك للتعامل بود ومرونة مع الأحباب.

حظك اليوم برج القوس 9-3-2022 على الصعيد المهني

عليك الانتباه جيدا لحقوقك اليوم، والتحكم في ردود أفعالك وحركتك حتى تحافظ على سلامتك ولا تتعرض للضرر.

حظك اليوم برج القوس 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

يمكن أن تجلس مه محبينك وتتشارك معهم معاناتهم وتتحمل مسئولياتك بشجاعة.

حظك اليوم برج الجدي 9-3-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل العمل اليوم مما يمنحك نشاطا وحيوية وتنجح في توظيف جهودك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

وجود الشمس في منزل العلاقات يزيد من جاذبيتك وتألقك.

حظك اليوم برج الدلو 9-3-2022 على الصعيد المهني

يضفى الفلك لمواليد برج الدلو حضور مميزا وتتمتع بالحضور والعزيمة والإصرار وتعرف كيف تنتصر على المعوقات والتحديات التي تواجهك.

حظك اليوم برج الدلو 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد القمر في منزل الحب، ينعكس عليك حيث يمدك ذلك بطاقة عاطفية ولياقة ذهنية.

حظك اليوم برج الحوت 9-3-2022 على الصعيد المهني

اليوم ليس جيدا لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، يتواجد القمر في وضع معاكس مما يحتم عليك أن تكون مستعدا للتسامح ولا تشتت طاقتك في صغائر الأمور.

حظك اليوم برج الحوت 9-3-2022 على الصعيد العاطفي

عليك أن تفكر اليوم بعقلانية وتحلل الأمور جيدا واركن مشاعرك جانبا.