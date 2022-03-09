أستاذ علاقات دولية: بوتين أكد للسيسي استمرار مشروع الضبعة النووي

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاتصال بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هو الأول منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن بوتين شرح سبب دخول روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي أكد الرئيس السيسي أنه يدعم الوساطة والحلول الدبلوماسية بين البلدين.

التأكيد على استمرار المشاريع الاقتصادية بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف «الديب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الرئيس الروسي أكد للرئيس السيسي استمرار المشاريع الاقتصادية بين البلدين، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، والتأكيد على التواصل الدائم بين مصر وروسيا، خاصة أن العلاقات بين البلدين متجذرة، كما أن مصر بالنسبة لروسيا البوابة الأهم في إفريقيا والمنطقة العربية، وجرى اختيار فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لإقامة أول قمة روسية إفريقية.

مصر لن تقطع علاقاتها مع روسيا

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر لا تقع في خانة قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يوجد إملاءات من أجل اتخاذ موقف ضد روسيا، مبينًا أن تصويت مصر ضد العملية العسكرية في روسيا ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل السياسة الخارجية المصرية الثابتة المبادئ لأنها ضد أي تدخل عسكري وروسيا تتفهم هذا الأمر.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو 14 يومًا بسبب دخول القوات العسكرية الروسية إلى أوكرانيا ودعمها انفصال إقليمين من أوكرانيا التي كانت قديما ضمن الاتحاد السوفيتي الذي جرى تقسيمه إلى روسيا وبيلا روسيا وعدة جمهوريات أخرى.