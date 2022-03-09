انتصار السيسي: فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بإطلاق مبادرتي «دوي» و«نورة».

وقالت انتصار السيسي، في تدوينه لها عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «أود أن أعرب عن سعادتي بإطلاق مبادرتي دوى و نورة، لتمكين الفتاة المصرية، في إطار مشروعنا القومي لتنمية الأسرة المصرية، لا سيما في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة».

وأضافت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتن دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي، «دعمي الدائم لكل بنات مصر في الحصول على كل حقوقهن وتنمية مهاراتهن، كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة».