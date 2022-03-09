ألقيت أشعاره أمام السيسي اليوم.. من هو الشاعر الدكتور «عطا نور»؟

ضمن الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة المقامة اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالًا بيوم الشهيد، في حضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء والمسؤولين الإعلاميين، ألقى العميد ياسر وهبة، قصائد من أشعار الشاعر الدكتور «عطا نور»، المعبرة حب الوطن، والتي لاقت استحسانا من الحضور

ووصف العميد ياسر وهبة الشاعر عطا نور، قائلا: «الشاعر عطا نور وطني يعشق مصر وجيشها وكان في يوم من الأيام أحد جنود القوات المسلحة بارك الله فيه وفي كلماته»، فمن هو الشاعر الدكتور عطا نور؟.

الشاعر الدكتور عطا نور

- من مواليد المنصورة بمحافظة الدقهلية .

- حاصل على دكتوراه في الحقوق قسم الشريعة الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وفق ما نشره على حسابه الخاص عبر «فيس بوك».

- شارك الدكتور عطا نور في مناسبات سابقة للاحتفال بمناسبات وطنية من بينها ذكرى انتصارات 6 أكتوبر 2021

- كتب قصيدة في النداء الإنساني للصلاة من أجل الإنسانية يوم 14مايو 2022، التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لرفع وباء كورونا عن جميع البشر .

- شارك في احتفالات العيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يعمل هناك مؤقتا، ويحلم بالعودة إلى مصر للعمل بها.

من بين أشعار عطا نور:

عَليمُكم الإله ليوم جمعٍ .. سيشهد ربكم وستشهدونا.

بأن الله مولاكم حباكم .. بما يُحبى العبادُ المكرمونا.

شهادتكم رآها الله عينا .. وَدَوَّنها الكرام الكاتبونا.

فلو لم تُخْلقوا بشراً لقلنا .. بأنكم الملاك الطاهرونا.

ولو أن الرسالةَ ما تناهت.. لقلنا أنبياء مرسلونا

وقصيدة أخرى تقول كلماتها:

يا صوتَ مصر لك السلام العاطرُ .. فازأر فإن صداك موجٌ هادرُ.

هذي البراعة لا تجيئك صدفة ..بل أنت حاديها وأنت الماهرُ.

لك تهتف الأهرام في عليائها ..عش صوت مصر وجيشها يا ياسرُ

وتحتفل القوات المسلحة يوم 9 مارس بـ«يوم الشهيد» اعتزازًا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في 1969.