السيسي: العالم بأسره يشهد على ما حققته مصر من إنجازات

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بالتوقف وإلقاء نظرة شاملة على المسيرة التي بدأناها سويا، انطلاقا من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق، لمواجهة التحديات معا من منظور واقعي وحقيقي ومباشر، وسعيا نحو تحقيق نهضة حقيقية شاملة نطمح لها جميعا وللأجيال التي ستأتي من بعدنا، تليق بعظمة وتاريخ بلادنا.

التحديات وكيفية مواجهتها

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، أنّه لا يخفى عليكم أنّ مصر واجهت خلال السنوات الماضية، الكثير من التحديات على الأصعدة كافة، فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، وموجات من الفوضى وعدم من الاستقرار السياسي والأمني وتفشي خطر الإرهاب، التي كادت تطال وطننا الحبيب لولا عناية الله ولطفه.

الإصلاحات الاقتصادية

وتابع الرئيس السيسي، أنّه على المستوى الداخلي، واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تم التصدي له بإجراءات إصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته، ويشهد العالم بأسره ما حققناه من إنجازات في مواجهة التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.

وأكد الرئيس، أنّه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين والفهم الدقيق لظروف مصر، فإنّني على يقين وثقة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه.