وزير الزراعة يشكل لجنة لدراسة أحوال الفلاحين وتوفير احتياجاتهم

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة لدراسة أحوال الفلاحين والمزارعين، لمساعدتهم وتوفير احتياجاتهم بالشكل المناسب، لافتا إلى أن الدولة المصرية تضع في اعتبارها مصلحة المواطن دائما.

وأوضح «القصير» في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدول تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات المحتملة، ومنها المشروع القومي للصوامع الذي صد عن مصر أزمة نقص القمح عالميا، وكذلك المشروع القومي للتوسع الأفقي الذي زاد المساحة الزراعية للقمح في مصر بمقدار 400 ألف فدان هذا العام.

وزير الزراعة: نطالب المواطن بمزيد من الوعي

وأشار «القصير» إلى أن استنباط الأصناف وتعديلها لزيادة الإنتاجية جاء ضمن إجراءات الدولة الاستباقية، والزيادة عالميا كبيرة على العكس الزيادة في مصر التي يمكن مقارنتها مع نقطة التعادل بين السعر على التاجر والسعر للمستهلك، مطالبا بمزيد من التوعية من خلال الإعلام للمواطن للإبلاغ عن أي تلاعب أو زيادة بالأسعار.

وزارة الزراعة: ضخ كميات من السلع بأسعار منخفضة

وأضاف «القصير» أن وزارة الزراعة ستتولى ضخ السلع بأسعار منخفضة جدا من لحوم ودواجن وبيض وخضراوت، بشكل أرخص من أسعار السوق لتحقيق التوازن أمام المستهلك والتاجر، لافتا إلى وجود اتفاق بين منتجي الدواجن والبيض والاتحادات المعنية وسلاسل التوزيع، لعقد اجتماع لبحث أسباب زيادة الأسعار، السبت المقبل، والوصول لسبل تخفيض الأسعار، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الداوجن والبيض.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تمكنت من إدارة الأزمة، مطالبا المواطنين بالتأكد من الأخبار جيدا، وعدم تخزين السلع المتوفرة بشكل كبير في الأساس، وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة منها وعدم إحداث أزمة جديدة.