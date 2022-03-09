«الزراعة» توفر جميع السلع داخل منافذها بتخفيضات 30%

كشف مصطفى جاد، مدير منافذ وزارة الزراعة، بمنطقة الدقي، أن الوزارة وفرت جميع السلع الأساسية، داخل منافذها الموجودة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 30 % عن الأسواق الخارجية.

وأكد مدير المنافذ، خلال حديثه لـ«الوطن»، على أن الأسعار ثابتة داخل المنافذ، ولن تشهد زيادة أو تأثر بحلول شهر رمضان الكريم.

سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المنفذ 120 جنيها

وأشار إلى أن مواعيد العمل، داخل منافذ وزارة الزراعة، طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الخامسة عصرا.

وأضاف «جاد» أن سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المنفذ، تبلغ 120 جنيها، لجميع القطعيات، وهي أسعار ثابتة في حين وصلت اللحوم بالأسواق الخارجية إلى 170 جنيها، و200 جنيه فى بعض المناطق، أي بتخفيض 30 % عن الأسواق الخارجية.

أما سعر كيلو البرتقال داخل المنفذ سجل 8 جنيهات، بينما سجل سعر التفاح 15 جنيها للكيلو، وسعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو الواحد، حيث إنه متوفر جميع الخضروات والفواكه داخل المنفذ، وفقا لتصريحات مدير المنافذ.

جميع منتجات الألبان بأسعار مخفضة بنسبة 30%

وأوضح جاد أن منفذ البقالة، يضم العديد من الزيوت والأرز والمكرونة، والعسل والمربى، وسجل سعر الفول المدمس 13 جنيها، سعر الأرز 9 جنيهات للكيلو، المكرونة 6 جنيهات، الزيت الكيلو 32 جنيها، الزيت 2 كيلو 75 جنيها، السمن 23 جنيها، المربى 35 جنيها، العسل البرسيم 25 جنيها، والعسل الموالح 30 جنيها.

أما عن منفذ الألبان، أوضح مدير المنافذ أن سعر كيلو الجبنة الرومي، يتراوح ما بين 90 إلى 100 جنيه، وأن جميع منتجات الألبان بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30% عن الأسواق الخارجية.

وأضاف أن سعر كيلو اللحمة المجمدة 85 جنيها، لجميع القطعيات، وجميع أنواع الطيور متوفرة مجمدة، «فراخ، بط، أرانب، حمام، سمان»، سعر الفرخة الكيلو و100 جرام بـ62 جنيه.

كما يوجد منفذ عطارة، يضم جميع البهارات بأسعار مخفضة، وزيت الزيتون سعره 50 جنيها، كما يوجد قسم للمصنعات، «البرجر الجاهز، الكفتة» بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، وكرتونة البيض الأبيض 60 جنيها، كرتونة البيض الأحمر 61 جنيها.

كما أشار مدير المنافذ، إلى أنه تم توفير البلح بأسعار مختلفة، 25 جنيها، و27 جنيها، وسيتم محاولة توفير الياميش قبل حلول رمضان وبأسعار مخفضة، لجميع المواطنين.