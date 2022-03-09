والد شهيد بعد تكريم السيسي: «حتة مني سبقتني للجنة وهياخد بإيدي»

أعرب محمود المرسي، والد الشهيد الرائد عبدالله محمود، عن سعادته البالغة بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، واحتفالية يوم الشهيد، التي حضرها الرئيس السيسي اليوم، موضحًا أن شعوره اليوم كان متضاربًا ما بين الفرحة والحزن، إذ يكمن الفرح في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، وهي رسالة بأن الرئيس أب لكل المصريين ولا ينسى أبنائه الشهداء.

يشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية

وأضاف «المرسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه كان سعيد للغاية كون الرئيس السيسي يتذكر نجله ويتذكره هو الآخر، « أما شعور الحزن ده زي شعور أي أب فقد ابنه، ابني كان إنسان عزيز عليا، حته منى سبقتني، وإن شاء الله يأخذ بإيدي في الجنة»، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة التي لا تنسى أبنائها الذين استشهدوا وأصيبوا لخدمه الوطن.

مرتبة الشهداء التي وصل اليها نجله لا يصل إليها سوى المخلصين

وأوضح والد الشهيد الرائد عبدالله محمود، أن مرتبة الشهداء التي وصل إليها نجله لا يصل إليها سوى المخلصين، مؤكدًا: «أنا ابني من الأخيار اللي اختارهم واللي هيدخل سبعين من أهله الجنة، يارب يكون في ميزان حسناته، وبشكر الرئيس والقادة والجيش اللي وقفوا جنبنا ومعانا حتى وصل ابني لهذه المرتبة التي كان يتمناها من زمان، ابني كان طيب ومطيع لوالديه ومحب ويحب عمله وحياته كلها».