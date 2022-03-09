الديهي: احتفالية «يوم الشهيد» لمسة وفاء وحب من الدولة

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والاحتفال بيوم الشهيد، إذ ذكر أن يوم الشهيد يوم التضحية والفداء وباقة حب ولمسات وفاء من الأمة والشعب المصري للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ومن أجل الحق في معركة شريفة نزيهة هي معركة بقاء الأوطان، وهو يوم صعب على القلب والنفس، ونجد فيه صور حقيقية من الواقع المصري، كما أن الأمة بأكملها توجه الشكر للشهيد الذي اختار أن يضحي بعمره وروحه من أجل أن نحيا جميعًا.

احتفالية «يوم الشهيد» لمسة وفاء وحب من الدولة

ودعا الديهي، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN» الله عز وجل أن يصبر أسر الشهداء المكلومين الذين يتجرعون مرارة الفقد، معتبرًا أن احتفالية «يوم الشهيد» لمسة وفاء وحب ودفء من الدولة المصرية بجميع مكوناتها لشهداء الوطن وشهداء الواجب، للتأكيد على أن أسرهم في عين الدولة المصرية، معقبًا: «مصر الدولة الأبية بتكحل عينها بسيرة شهداءها، وكل اسم أو بطل لن يُنسى».

مصر تقف مع القانون الدولي ومع مصالح الدول الصديقة

وتطرق «الديهي» إلى الجانب الدولي، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد خلاله أن مصر تقف مع القانون الدولي ومع مصالح الدول الصديقة، وتدعم كافة المساعي الدبلوماسية لسرعة تسوية الأزمة للحد من تدهور الموقف، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة على المستوى الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف، موضحًا أن المكالمة مهمة وتأتي في وقت دقيق للغاية.

مصر دولة راسخة بمبادئها السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية

وأضاف الديهي، أن مصر دولة راسخة بمبادئها السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية وهندسة الدبلوماسية التي تسير بخطى ثابتة، وهي ليست ضمن تحالفات عسكرية ولن تكون، ومع القانون الدولي ولا تقف أبدًا في وجه أي تطبيق حقيقي لمبادئ الإنسانية، وتدعم الطرق الدبلوماسية والمفاوضات، كما أن التوازن الذكي والأخلاقي للدولة المصرية واضح، مؤكدًا أن مصر لا تناور ولا تبتز وعلاقتها مع الجميع متوازنة وعلى أفضل ما يكون.