والد الشهيد محمد أشرف: «اتربى على حب الأفارول.. والشهادة عنده واجب»

شهدت احتفالية يوم الشهيد، وفعاليات الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات القوات المسلحة، وكذلك أسر الشهداء.

أسرة الملازم أول الشهيد محمد أشرف عبدالفتاح علي، كانت من بين الحضور في احتفالية يوم الشهيد، لتكريمهم مع باقي أسر الشهداء، وتسلمت والدته التكريم من الرئيس السيسي.

وتحدث والد الشهيد محمد أشرف، عن نجله البطل قائلا: إنه تربى منذ صغره على الحياة العسكرية، خاصة أن الأب عقيد سابق بالقوات المسلحة: «ابني اتربى على لبس الأفارول.. وكان بيجي معايا الشغل ساعات»، ما جعل حلمه منذ طفولته الالتحاق بالقوات المسلحة.

والد الشهيد محمد أشرف: «كان بيطلب الشهادة هو وزمايله»

بعد تخرج محمد أشرف في الكلية الحربية، كان في انتظار الشهادة ويطلبها دائما من الله، والأمر نفسه مع باقي زملائه: «بيقولوا ده واجب مش تضحية حتى»، حسبما ذكر والده في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أن ذلك ما حدث بالفعل بعد عام ونصف من تخرجه، مستكملا أن نجله الشهيد كان محبوبًا من عائلته وأصدقائه.

وفي الأيام الأخيرة للشهيد البطل محمد أشرف، مر على جميع أفراد العائلة كل منهم على حدى بمنزله، وكأنه كان يودعهم، بحسب الوالد: «لف على العيلة بيت بيت»، مستكملا أن تكريمه في يوم الشهيد دليلا على أن مصر لا تنسى أبناءها، مستكملا: «كلمة الرئيس السيسي خرجت بمشاعر الأب قبل الرئيس».

الشهداء المكرمون

وشهدت احتفالية يوم الشهيد تكريم كلا من:

- الشهيد البطل رائد حسين عبدالله أحمد محمد الجزار، وتسلم التكريم أرملته ونجله.

- الشهيد البطل رائد عبدالله محمود المرسي البهنسي، وتسلم التكريم والده.

- الشهيد البطل نقيب أحمد عبدالسلام عبدالواحد سلامة، وتسلمت التكريم والدته.

- الشهيد البطل ملازم أول محمد أشرف عبدالفتاح علي، وتسلمت التكريم والدته.

- الشهيد البطل ملازم أول فادي مدحت فايق زكي وتسلم التكريم والده.

- الشهيد البطل عريف أحمد محمد عبدالحميد اللبان وتسلم التكريم والده.

- الشهيد البطل عريف أمير طارق إبراهيم محمد وتسلم التكريم والده.

- الشهيد البطل عريف عبودة عبدالوهاب محمد القلعي وتسلم التكريم والده.