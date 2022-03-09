السيسي يحيي أهالي الشهداء: صبروا وتحمّلوا واحتسبوا

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشاعر أهالي الشهداء ولحظات الفراق، قائلا إنّ أقسى اللحظات التي تمر بها النفس هي «الوداع»، حيث تعتصر القلوب ألما، حين يشتد الحنين لرؤية الأحباب، لكنه يوقن أيضا أنّ تلك الآلام والأحزان سرعان ما تتبدل وتتغير إلى مشاعر من الفخر والعزة لما حققه شهداؤنا الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر.

الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة: «لا يفوتني هنا أن أنقل تقديري وتقدير شعب مصر العظيم، لأسر شهدائنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم، ولا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله العلي القدير بالدعاء، بأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ويديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».