حظك اليوم برج الجدي الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

من عيوب برج الجدي، الجدية الزائدة عن الحد التي تعطي انطباعا لمن حولهم بأنهم أشخاص كئيبون ولا يحبون المرح والمزاح كثيرا، كما أنهم أشخاص غامضون لا يحبون أن يدخل أحد حياتهم ويتدخل في أموره الخاصة.

حظك اليوم مولود برج الجدي على الصعيد المهني

حظك اليوم برج الجدي، القمر يتواجد في منزل الصحة، ما يشعرك بالنشاط والحيوية وتكون مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك التي يفرضها عليك العمل.

حظك اليوم مولود برج الجدي على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي يعدهم بيوم مميز وقضاء أوقات مميزة، وتتواجد الشمس بمنزل العلاقات، ما يمنحك بلاغة في التعبير عن مشاعرك.

صفات برج الجدي

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج الجدي أهمها العقلانية والهدوء والنضج في كل تصرفاتهم وتحمل المسئولية كثيرا ويعرف عنهم الالتزام والدقة في المواعيد، ويقدسون الوقت ولا يهدرونه أبدا فينظمون أوقاتهم جيدا ويعطون كل ذي حق حقه، وتجدهم يحبون عملهم كثيرا ولا يتأخرون عنه أبدا ويبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق النجاح وتقديم كل جديد، ويميلون إلى الأعمال اليدويّة التي تحتاج لدقّة شديدة، إلى جانب الأعمال القياديّة.

ومن ضمن صفات برج الجدي الصبر والطّموح العالي والإخلاص والعطاء الكبير دون انتظار مقابل مع الأصدقاء وأحبابهم أيضا، ويحبون الاستقلالية الداخلية التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم في الحياة عامة، ويعتقد أنه ليس من السهل تحطيم جدران برج الجدي، والدخول إلى عالمه.