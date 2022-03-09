حملات تفتيشية للتصدي لممارسات جشع التجار بأسواق كفر الشيخ

أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، عماد حبيب، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق، للتصدي للممارسات الاحتكارية، وضبط المخالفين من التجار، في حالة ضبط سلع لديهم خارج التسعيرة المقررة، وكذلك ضبط أي حالات غش تجاري، بما يهدف للحفاظ على مصالح المواطنين، وحماية المستهلك ضد جشع بعض التجار، بمختلف مدن وقرى المحافظة.

حملات تموينية مكثفة بمدن وقرى كفر الشيخ

وأوضح وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أن الحملات التموينية تستهدف محلات بيع الدقيق، ومحلات السلع الغذائية المتنوعة، وذلك للقيام بدورها في ضبط الحالات المخالفة للمغالاة في الأسعار، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ضبط 3 أطنان دقيق قبل بيعها في السوق السوداء

وأضاف «حبيب» أن الحملات التموينية على الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط نحو 3 أطنان من الدقيق، جرى تخزينها من قبل بعض التجار، بغرض الاحتكار، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصالح المستهلكين، وتم تحرير عدد من المحاضر بتلك الوقائع، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ضبط 26 مخالفة لحوم وأسماك

كما أسفرت الحملات التموينية على أسواق كفر الشيخ عن تحرير 26 محضر مخالفة للحوم يتم بيعها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، علاوة على تحرير عدد من المحاضر لضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، في وقت سابق، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وضبط أي تاجر يحاول التلاعب بالأسعار، واستغلال احتياجات المواطنين.